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Giriş Tarihi: 25.03.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:17

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

Mersin'de okul müdürü İsmet T. ile oğlu A.O.T., bindikleri otobüste engelli yaşlı adam ve eşini darp etti. Tutuklanan İsmet T., bugün dördüncü kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada söz alan okul müdürü, "18 dakika boyunca kimseye sabretmediğim kadar sabrettim" diyerek yaşlı çiftinin suçlu olduğunu söyledi. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İsmet T.'nin tahliyesine karar verildi.

İHA
Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

Mersin'de 15 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen yaşlı çiftin otobüste darp edilmesiyle ilgili davanın 4. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık İsmet T. ile 22 Mart'taki duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilen oğlu A.O.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.


Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

"HİÇBİR PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ"
Önceki duruşmaya mazeret göstererek katılmayan Ramazan Polat ve Hamdiye Polat, 'alenen hakaret ve tehdit içerikli söz' kullanımına yönelik suçlamayla ilgili savunma yaptı. Ramazan Polat'ın avukatı Selin Sürmeli de önceki aşamalarda yazılı ve sözlü olarak beyan ettikleri savunmalarının tekrar ettiklerini belirterek, "İsmet T. olayın başlangıcında kamera görüntüleriyle sabit olan olayları inkar ederek adaleti yanıltma eyleminde bulunmuştur. Olay ilk gerçekleştiğinde hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Biz bu sebeple İsmet T.'nin takdir indirim hakkından faydalanmamasını talep ederiz. Müvekkillerim kendilerine hakaret içerikli söz sarf etmesi için zorlanmıştır. Haksız tahrike karşı haksız tahrik hükümleri uygulanmayacağından İsmet T.'nin en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

"18 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE ETMEDİM"
17 yaşındaki A.O.T. ise Ramazan ve Hamdiye Polat'ın beyanlarının ardından, "İlk eylemi babama karşı Ramazan Polat ve eşi gerçekleştirmiştir. Önceki beyanlarımı tekrar ederim" diye konuştu. İsmet T. de, "Ben Ramazan ve Hamdiye Polat'ın, ilk eylemin benim tarafımdan gerçekleştirildiğine yönelik iddiasını kabul etmiyorum. İlk hakaret kesinlikle kendilerinden geldi. Ben 18 dakika boyunca kendilerine müdahale etmedim. Çocuğumu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştım ve ilk eylem de karşı taraftan geldi" şeklinde konuştu.

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

"KİMSENİN SABREDEMEYECEĞİ KADAR SABRETTİM"
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından Ramazan ve Hamdiye Polat, kendilerine yöneltilen suçlardan beraatlerini talep ettiklerini belirterek, İsmet T.'nin kendilerine yönelik eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasını talep etti. İsmet T. ise, "Kendi vicdanımla olayı değerlendirdim ve 18 dakika boyunca kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Ben zalimce ve gaddarca kimseyi darp etmedim. Karşı tarafa hiçbir ceza verilmemesi içimdeki adalet duygusunu zedelemiştir. Şu zamana kadar yaşadıklarımdan dolayı öncelikle hakkımda tahliye kararı ve beraat hükmü verilmesini talep ediyorum. Yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım ve özür diliyorum" dedi.

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

İsmet T.'nin avukatı Tolga Turna ise ilk saldırı eylemini Ramazan Polat'ın yaptığını savunarak, "Karşı tarafa herhangi bir ceza verilmemesini konu alan mütalaayı kabul etmiyoruz. Ayrıca müvekkilim eylemi nedeniyle karşı taraftan özür dileyerek sınırı aştığını da kabul ederek beyan etmiştir. Bu yüzden ceza verilecek ise müvekkilim hakkında basit kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini ve haksız tahrik indirimi ile iyi hal indirimi uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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