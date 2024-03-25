Haberler
Yaşam
Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
17:17
Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!
Mersin'de okul müdürü İsmet T. ile oğlu A.O.T., bindikleri otobüste engelli yaşlı adam ve eşini darp etti. Tutuklanan İsmet T., bugün dördüncü kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada söz alan okul müdürü, "18 dakika boyunca kimseye sabretmediğim kadar sabrettim" diyerek yaşlı çiftinin suçlu olduğunu söyledi. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İsmet T.'nin tahliyesine karar verildi.