Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yaşlı çifti darp eden okul müdürü hakkında karar!

"KİMSENİN SABREDEMEYECEĞİ KADAR SABRETTİM"

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından Ramazan ve Hamdiye Polat, kendilerine yöneltilen suçlardan beraatlerini talep ettiklerini belirterek, İsmet T.'nin kendilerine yönelik eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasını talep etti. İsmet T. ise, "Kendi vicdanımla olayı değerlendirdim ve 18 dakika boyunca kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Ben zalimce ve gaddarca kimseyi darp etmedim. Karşı tarafa hiçbir ceza verilmemesi içimdeki adalet duygusunu zedelemiştir. Şu zamana kadar yaşadıklarımdan dolayı öncelikle hakkımda tahliye kararı ve beraat hükmü verilmesini talep ediyorum. Yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım ve özür diliyorum" dedi.



