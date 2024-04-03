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Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:55

Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay Gaziantep'de meydana gelmişti. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay darbedilerek katledilmişti. Tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'ya ise 27 yıl hapis cezası verildi.

DHA
Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı… Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşınmıştı.

Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, 2022 yılı Eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi olmuştu. Şikayetinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi.

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Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. 27 Eylül 2022'de adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cesedine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un yargılanmalarına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada ayrıca Lina Nazlı'nın babası Abdurrahman Erbay ile avukatları da yer aldı.

Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Muhabbet Toz, son sözü sorulduğunda pişman olduğunu dile getirdi. Mehmet Aksu ise kendisi gördüğünde Lina'nın ölmüş olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Çocuğa eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı.

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