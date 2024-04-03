Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!

Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Muhabbet Toz, son sözü sorulduğunda pişman olduğunu dile getirdi. Mehmet Aksu ise kendisi gördüğünde Lina'nın ölmüş olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Çocuğa eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı.