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Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
16:55
Türkiye cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’ya ağlamıştı: Canilerin cezası açıklandı!
Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay Gaziantep'de meydana gelmişti. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay darbedilerek katledilmişti. Tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'ya ise 27 yıl hapis cezası verildi.