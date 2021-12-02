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Haberler Yaşam Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 08:39

Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Semra Göç'ün ise daha önce eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığındığı, eşi Yunus Göç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Semra Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Türkiye Gaziantep’teki cani baba Yunus Göç’e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

SON DAKİKA: TÜRKİYE GAZİANTEP'TEKİ CANİ BABAYA ÖFKE KUSTU! İFADESİ KAN DONDURDU

Türkiye Gaziantep’teki cani baba Yunus Göç’e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Türkiye Gaziantep’teki cani baba Yunus Göç’e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Türkiye Gaziantep’teki cani baba Yunus Göç’e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım.

Türkiye Gaziantep’teki cani baba Yunus Göç’e öfke kustu! Şüphelinin ifadesi kan dondurdu

Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA