Türkiye kuvvetli yağış ve fırtınaya teslim oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, minarenin güçlü rüzgardan dolayı yıkıldığını söyledi.

Bugün için rüzgar beklentisi olduğunu ancak bu kadar şiddetli olmasını beklemediklerini dile getiren Esen, "Şehir içinde ağaçlarımız devrildi. Kamuya ait yerleri kapattık, kaleyi kapattık. Ekiplerimiz yıkılan ağaçları kaldırıyor. Diğer minarede de sıkıntı var, sallanıyor. Onun için tedbirimizi aldık. Allah korusun, onların üzerine de yıkılabilir." dedi.

Sahayı gezdiğini belirten Esen, "Vatandaşlara sokağa çıkmama noktasına uyarıda bulunuyoruz. Bu bir afet, Allah beterinden korusun. Tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.