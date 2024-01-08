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Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:04

Türkiye Manisa'daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

Türkiye Manisa'daki vahşeti konuşuyor. Yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alındı. Tolga K.'nin ifadesi ise kan dondurdu: Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca...

Mehmet Ali ERBAŞ
Türkiye Manisa’daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

Tüyler ürperten olay, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiğinde cinayetle karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Türkiye Manisa’daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Eskici'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Eskici'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Türkiye Manisa’daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

YAŞLI KADININ KOMŞUSU EVLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Ulviye Eskici, Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mahalle sakinleri ve Eskici'nin yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Türkiye Manisa’daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

Polis ekipleri olaydan sonra cinayetle ilgili olarak komşular Tolga Keskin (33) ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

Türkiye Manisa’daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU
Gözaltındaki şüpheli Tolga Keskin'in emniyette verdiği ifadesi kan dondurdu. Tolga Keskin ifadesinde, "Tefeciye borcum vardı. Eşim kapıda bekledi.

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