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Türkiye Manisa'daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:04
Türkiye Manisa'daki vahşeti konuşuyor! Karısı kapıda bekledi bağırmaya başlayınca…
Türkiye Manisa'daki vahşeti konuşuyor. Yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alındı. Tolga K.'nin ifadesi ise kan dondurdu: Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca...