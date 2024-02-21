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Haberler Yaşam Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle 'aşk' yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış
Giriş Tarihi: 21.02.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 22:01

Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle 'aşk' yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Türkiye, İstanbul'daki özel bir okulda yaşanan öğrenci-öğretmen ilişkisi skandalını konuşuyor. Yurt dışında sıklıkla yaşanan rezalet bu kez Türkiye'de de kayda geçti. Özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmeni 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğretmen ise kendisini akılalmaz ifadelerle savundu. İşte skandal olaya ilişkin tüm detaylar...

ATAKAN IRMAK
Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Rezaletin adresi, ABD, Kanada, Rusya ve ya İngiltere değil Türkiye! İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.

Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Skandal olay Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Betül Nisa Ç., isimli öğretmen özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.

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Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Genç öğretmen aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu.

Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Olay günü öğrencisi Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.

Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE SEVGİLİ OLDU

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.

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