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Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle 'aşk' yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış
Giriş Tarihi: 21.02.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
22:01
Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle 'aşk' yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış
Türkiye, İstanbul'daki özel bir okulda yaşanan öğrenci-öğretmen ilişkisi skandalını konuşuyor. Yurt dışında sıklıkla yaşanan rezalet bu kez Türkiye'de de kayda geçti. Özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmeni 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğretmen ise kendisini akılalmaz ifadelerle savundu. İşte skandal olaya ilişkin tüm detaylar...