Türkiye özel okuldaki skandalı konuşuyor! 28 yaşındaki kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle ’aşk’ yaşadı: Rezalet o mesajla başlamış

Rezaletin adresi, ABD, Kanada, Rusya ve ya İngiltere değil Türkiye! İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.