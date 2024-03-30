Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Yarın yapılacak yerel seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta oy kullanacak. 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adayların yarışacağı seçimde, 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.