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Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:08
Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!
Türkiye yarın tarihi bir seçime gidiyor... 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 binden fazla sandıkta oy kullanacak. 34 siyasi parti ile bağımsız adayların yarıştığı bu seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İşte 31 Mart Yerel Seçimleri için bilinmesi gerekenler…