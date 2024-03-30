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Haberler Yaşam Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:08

Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

Türkiye yarın tarihi bir seçime gidiyor... 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 binden fazla sandıkta oy kullanacak. 34 siyasi parti ile bağımsız adayların yarıştığı bu seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İşte 31 Mart Yerel Seçimleri için bilinmesi gerekenler…

Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Yarın yapılacak yerel seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta oy kullanacak. 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adayların yarışacağı seçimde, 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

Bugün saat 18.00'da başlayacak seçim yasakları yarın saat 23.59'da bitecek. Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.

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Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

1 MİLYON 32 BİN YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek.

Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

4 OY PUSULASI OLACAK

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek. Bu pusulalar ve renkleri şöyle:

BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,

TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,

MAVİ: Belediye başkanları,

SARI: Belediye meclisi üyeler

Türkiye yarın sandığa gidiyor: İşte 31 Mart seçimleri için bilinmesi gerekenler!

Seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gerekenler ise şöyle:

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENİN

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, Yüksek Seçim Kurulu'nun Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Çağrı Merkezi'nden öğrenebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

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