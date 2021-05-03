Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

Yeşil ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor



Sakarya'nın doğa turizminde önemli bir yer ve zenginliklere sahip olduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya; yeşili, mavisi, denizi, gölleri, yayları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesidir. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm sezonu da açılıyor. Şehrimiz özellikle doğa turizminde çok önemli bir yere, zenginliklere sahiptir. Sapanca Gölü, Maden Deresi, Kuzuluk Kaplıcaları, Doğançay Şelalesi, Acarlar Longozu gibi çok alternatifli doğa turizm alanlarına ev sahipliği yapmaktayız. Yaz aylarında yaylalarımıza yürüyüşler düzenliyor, etkinlikler yapıyoruz. Şehrimizde yeşilin ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor" dedi.



