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Haberler Yaşam Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:46

’de böylesini hiç görmediniz! hayran bıraktı...

'nın ilçesinde bulunan eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile dikkat çeken yapısı ile kendisine hayran bırakıyor. Kar sularının erimesi ile yayladaki çukurların dolmasıyla beraber seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu yayla havadan da görüntülendi. Belediye Başkanı , "Adeta bir cennet köşesi olan Karagöl Yaylası'nda gezinirken sanki dünyada değil de bambaşka bir yerdeymiş duygusu ve bu hislere kapılarak bu yaylada vakit geçireceksiniz" dedi.

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

'nın ilçesinde bulunan ve bin 100 metre yüksekliğe sahip olan şehrin en büyük yaylarından biri olma özelliğine sahip. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan yaylanın çevresi köknar, kayın ve çam ağaçlarının kapladığı yoğun orman ile çevrili.

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

567 hektar genişliğindeki alanda bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla adeta doğal bir tedavi merkezi olan havadan görüntülendi. Karstik bir çöküntü arazisi olan ve ilkbaharda sular ile kaplanan yayla eşsiz manzarası ile kendine hayran bırakıyor.

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Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

Doğaseverler için aranan tüm özellikleri barındıran ve kamp yapılabilen alanda ise Büyükşehir Belediyesi ilkbahar ve sonbaharda rutin doğa yürüyüşleri de düzenliyor.

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

Yaylaya ismi ise; yağmur yağdıktan sonra yayladaki çukurlara yağmur suyunun dolmasıyla birlikte uzaktan bakılınca bir göl gibi görülmesinden geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı , ilçesinde bulunan yaylanın adeta cennet köşesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz! Karagöl Yaylası hayran bıraktı...

Yeşil ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor

Sakarya'nın doğa turizminde önemli bir yer ve zenginliklere sahip olduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya; yeşili, mavisi, denizi, gölleri, yayları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesidir. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm sezonu da açılıyor. Şehrimiz özellikle doğa turizminde çok önemli bir yere, zenginliklere sahiptir. Sapanca Gölü, Maden Deresi, Kuzuluk Kaplıcaları, Doğançay Şelalesi, Acarlar Longozu gibi çok alternatifli doğa turizm alanlarına ev sahipliği yapmaktayız. Yaz aylarında yaylalarımıza yürüyüşler düzenliyor, etkinlikler yapıyoruz. Şehrimizde yeşilin ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor" dedi.

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