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Haberler Yaşam Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 26.01.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:06

Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

Aydın'da 14 yıl önce üzücü bir olay meydana geldi. Çiftçi Cihan Topal, silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybetti. Talihsiz genç adama 12 yıl önce kol nakli yapıldı. Son hali ise herkesi şaşırttı…

Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

Aydın Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti.

Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

TÜRKİYE'DE ÇİFT KOL NAKLİ OLAN İLK KİŞİYDİ

Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.

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Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

KOL NAKLİ OPERASYONU 7 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi.

Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.

Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk kişiydi! Son hali şaşkına çevirdi

12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini de kendisi görüyor. Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.

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