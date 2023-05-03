Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

"DEPREM BİZDEN KORKSUN"

Depremden korkmamamız lazım. Neden korkmamamız lazım? Çünkü depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu hiçbir insan bilemez. Depremi insanın ölümüne benzetebiliriz. Bir insan ne zaman öleceğini bilemez. Deprem korkusuyla yaşamak beyhude bir şeydir. Onun için biz depremden korkmayacağız deprem bizden korksun.