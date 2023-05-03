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Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:24

Türkiye'de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

Türkiye, 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli depremle sarsılmıştı. Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından, toplumun alması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Uzman isim ayrıca, yakında Türkiye'de yeni bir deprem bekleyip beklemediklerini de açıkladı. İşte o açıklamalar...

İHA
Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem ve bundan yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremlerde on binlerce insan hayatını kaybederken Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, gerekli tedbirlerin alındığında depremin insan yaşamı üzerindeki etkisinin en aza indirilebileceğini söyledi.

Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, yeni bir deprem beklenip beklenmediği konusunda da açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

"AĞACA BENZER EVLER YAPMALIYIZ"

Depremin ne zaman meydana geleceğini kimsenin bilemeyeceğinin altını bir kez daha çizen Çelik, "Şu anda yer altına hakimiz. İleride meydana gelebilecek depremlerde evlerin nasıl dayanıklı olması gerektiğini biliyoruz. Depreme dayanıklı evlerin projelerini yaptık. Yakın zamanda Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde büyük ölçekli bir deprem beklenmiyor.

Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

"DEPREM BİZDEN KORKSUN"

Depremden korkmamamız lazım. Neden korkmamamız lazım? Çünkü depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu hiçbir insan bilemez. Depremi insanın ölümüne benzetebiliriz. Bir insan ne zaman öleceğini bilemez. Deprem korkusuyla yaşamak beyhude bir şeydir. Onun için biz depremden korkmayacağız deprem bizden korksun.

Türkiye’de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...

Biz depreme göre önlemlerimizi alıyoruz. Bunun yegane çaresi; ağaca benzer evler yapmak. Çünkü biz bütün teknolojiyi doğaya bakarak öğreniyoruz. İleriki zamanlar evlerimizi hafif, esnek ve kolonların köklerini zemine bağlayarak yapacağız. 9 şiddetinde deprem dahi olsa herhangi bir sıkıntı olmaz" dedi.

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