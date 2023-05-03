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Türkiye'de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
11:24
Türkiye'de deprem olacak mı? Uzman isimden flaş açıklama...
Türkiye, 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli depremle sarsılmıştı. Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından, toplumun alması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Uzman isim ayrıca, yakında Türkiye'de yeni bir deprem bekleyip beklemediklerini de açıkladı. İşte o açıklamalar...