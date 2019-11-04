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  • Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

'de hangi ilimizdeki vatandaşlar daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

'de hangi ildeki vatandaşlar daha uzun süre yaşıyor hiç merak ettiniz mi? 81 ilin arasında kadın yaşam süreleri ve erkeke yaşam süreleri her ilde değişiyor. Kimi illerde kadın ortalama yaşam süreleri kimi illerde erkek ortalama yaşam süreleri daha fazla. İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz alınarak yapılan araştırmaya göre il il ortalama yaşam süreleri. Listede kadın ve erkek yaşam süreleri ayrı ayrı belirtildi. Bakın Türkiye'de ortalama yaşam süreleri ne kadarmış!

Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 11:14
Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

İşte il il 'de yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

ADANA

Toplam: 78
Erkek: 75,3
Kadın: 80,7

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Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

ADIYAMAN

Toplam: 79,5
Erkek: 76,6
Kadın: 82,5

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

AFYONKARAHİSAR

Toplam: 77
Erkek: 74,6
Kadın: 79,4

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

AĞRI

Toplam: 75,6
Erkek: 73,7
Kadın: 77,5

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

AKSARAY

Toplam: 78,2
Erkek: 75,5
Kadın: 80,8

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar en daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!

AMASYA

Toplam: 77,8
Erkek: 75
Kadın: 80,6

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