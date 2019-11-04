Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!
Türkiye'de hangi ilimizdeki vatandaşlar daha uzun yaşıyor? İl il ortalama yaşam süreleri!
Türkiye'de hangi ildeki vatandaşlar daha uzun süre yaşıyor hiç merak ettiniz mi? 81 ilin arasında kadın yaşam süreleri ve erkeke yaşam süreleri her ilde değişiyor. Kimi illerde kadın ortalama yaşam süreleri kimi illerde erkek ortalama yaşam süreleri daha fazla. İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz alınarak yapılan araştırmaya göre il il ortalama yaşam süreleri. Listede kadın ve erkek yaşam süreleri ayrı ayrı belirtildi. Bakın Türkiye'de ortalama yaşam süreleri ne kadarmış!
Giriş Tarihi: 04.11.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
11:14
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