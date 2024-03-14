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Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:05
Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor
TÜİK verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2023 itibarıyla 85 milyona yaklaşıyor. Türkiye'nin resmi olarak 81 il ve 922 ilçesi bulunuyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Anadolu, dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden de biri. Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. Peki Türkiye'de hangi il nesiyle dünyada meşhur? İşte bu sorunun cevabı!