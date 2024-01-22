Haberler
Yaşam
Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldü: Tarım ve Orman Bakanı paylaştı
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
08:50
Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldü: Tarım ve Orman Bakanı paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı. Yumaklı, "Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı