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'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Tarihi doğası ve kültürel varlıklarıyla dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Dört mevsimin yaşanabildiği birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu toprakların güzellikleri de elbette gez gez bitmiyor. Yine de 'de mutlaka görülmesi gerektiğini düşündüğümüz yerler var. Bazılarından haberdar olduğunuza ve gördüğünüze eminiz kimilerini ise neden bu zamana kadar ziyaret etmedim diyeceğinize şüphe yok. İşte sadece bizim için değil dünyanın da hayran kaldığı Türkiye'de gidip görülmesi gereken birbirinden muhteşem yerler!

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:23
Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

İşte 'nin hayran bırakan güzellikleri. Elbette bu sadece listemize ekleyebildiklerimiz.!

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Cami ve kilise bir arada

Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre...

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Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Dev heykeller mekanı Nemrut

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasinda 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Van Gölü'nde günbatımı

Van kültürel birikimi ve doğal güzellikleri, yöresel dokusuyla Anadolu'nun motiflerini yaşatabilen bir kent. 'nin en buyuk gölü bu ilimizde. Van Gölu üç de ada barındırıyor: Bu adalardan en meşhuru Akdamar

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Doğayla iç içe bir kasaba

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Amasya'nin nehir guzelleri

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler! Hepsi birbirinden muhteşem

Tarih ve gizemi birlikte gorün

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

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