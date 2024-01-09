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Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:07

Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

Kastamonu Taşköprü'de bulunan 2 bin 700 yıllık kaya mezarları Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Bütün köy, kayıtlarda olmayan kaya mezarının üst kısmında bulunan kayalarda yabani arıların yaptığı bala sadece uzaktan bakabiliyor! Köy sakinleri "O bal öylece akıyor, biz ise bakıyoruz" diyor…

İHA
Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

Kastamonu'da, Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi ile Taşköprü Belediyesinin ortaklığında yürütülen çalışmalar ile "macera rotası" belirleniyor. Bu çerçevede Taşköprü ilçesinde rota belirleme çalışmaları yapan ekip, Donalar köyünde bulunan ve birçok medeniyete ait üzerinde hayvan figürleri bulundurması sebebiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan kaya mezarını inceledi.

Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın liderliğinde, Erzurum'un İspir Belediyesi kültür turizm elçisi Bülent Erkan, Artvin'in Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Bülbül ile Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Sporcusu Erkan Akyürek, üzerinde barındırdığı hayvan figürleri sebebiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip kaya mezarlarının bulunduğu bölgede incelemede bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşlarla Soğucak kayalıklarına yürüyüş gerçekleştiren ekip, yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından kayalıklara ulaştı. Soğucak kayalıklarına ip yardımıyla iniş yapan ekip, kaya üzerinde mezar olduğunu tespit etti.

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Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

KÖYLÜLER ULAŞAMIYOR!

İp yardımıyla kaya mezarının içerisine giren ekip, yaptıkları incelemede mezarların beton kırıcı ile patlatıldığı ve mezara zarar verildiğini tespit etti. Kaya mezarının hemen girişinde çeşitli figürlerin ve yazıların olduğunu belirleyen ekip, bunların ne anlama geldiğini arkeologların incelemesi sonrasında bilinebileceğini kaydetti.

Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

Henüz daha kültür envanteri olarak kayıtlarda bulunmayan kaya mezarının Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce kayıt altına alınabilmesi için girişimde bulunan ekip, bölgedeki çalışmalarını devam ettirdiği sırada bal kayasına ulaştı. Yabani arıların kaya üzerine yaptığı balların olduğunu gören ekip, balların kayalıklarda çok yüksek olması ve ulaşımın zor olmasından ötürü köylüler tarafından ulaşılamadığı ve kaya üzerine aktığını öğrendi. Ekibin çalışmasına eşlik eden köylüler, kayadan akan balın çok yüksekte kalması sebebiyle sadece bakınmakla yetindiklerini kaydetti.

Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…

ARKEOLOGLAR İNCELEYECEK
Artvin'in Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Bülbül, "Kaya mezarı, 2 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde, 90 santimetre eninde ve 1 metre de yükseklikte bulunuyor. Kaya mezarının girişinde bizim bilemediğimiz işaretler ve yazılar bulunuyor. Neyi ifade ettiklerini arkeologlar inceleyerek anlamlandırabilir" dedi.

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