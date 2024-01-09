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Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:07
Türkiye’de tek! Bütün köy 2.5 metre yükseklikteki bu balın peşinde…
Kastamonu Taşköprü'de bulunan 2 bin 700 yıllık kaya mezarları Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Bütün köy, kayıtlarda olmayan kaya mezarının üst kısmında bulunan kayalarda yabani arıların yaptığı bala sadece uzaktan bakabiliyor! Köy sakinleri "O bal öylece akıyor, biz ise bakıyoruz" diyor…