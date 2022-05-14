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Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 22:21
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
22:28
Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) listesini açıklaması ile belli oldu. Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinin belirlenmesi ise, -üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi- parametrelerle ölçüldü. İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!