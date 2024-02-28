Türkiye’nin en ilginç davası: 6 yaşında öldü 30 yıl sonra çocuğu oldu!

İKİ KİŞİYLE EVLİ GÖRÜNÜYOR!

O dönemdeki nüfus ve tapu memurlarının hatalarından dolayı bugün ciddi bir sıkıntı yaşandığını belirten Avukat Mahmut Oflaz, "Yani memur hatalarından dolayı olay çok karmaşık bir hale gelmiş. Ancak bu mağduriyet dava yoluyla giderilmeye çalışılıyor. Böyle ilginç ve tuhaf bir süreç. Türk Medeni Kanunu'nda 28. maddeye göre kişilik sağ doğumla başlayıp ölümle biter. Zaten ölü bir kişi üzerine tapu kaydı yapılması, tapu çıkarılması mümkün olmadığı gibi evlenmesi de mümkün değil. Üstüne üstlük 30 sene sonra da bir çocuğu oluyor. Evli olduğu kadın ise benim müvekkilimin annesi Huriye Hanım. O da iki kişi ile evli görünüyor. Hem gerçek Behçet ile evli gözüküyor hem de 6 yaşında ölen diğer Behçet'le. Aslında işin aslı şu, o dönemlerde çok olduğu üzere mükerrer kayıt yapılmış. Zaten aynı anne babanın ikinci çocuğuna aynı ismi vermesi mümkün değil. 1936 doğumlu bir Behçet var. Gerçek Behçet bu. 2006'da vefat etmiş. Diğeri ise mükerrer kayıt olmuş. Bunu fark eden tapu müdürleri 44 yılında bu kaydı, ölüm olarak değiştirmişler. Ancak ne olduysa, T.C. kimlik numaraları verildikten sonra olmuş. Nitekim geriye dönük olarak bu T.C. kimlik numaraları verildiği için, Cumhuriyet döneminde 1 gün yaşamış kişiye dahi T.C. kimlik numarası verildi. Hal böyle olunca 1938 doğumlu üzerine yazılan her şey T.C. kimlik numarasından sonra bu mükerrer kayıtlı çocuk üzerine kaydedilmiş. Aslında bu vatandaş mağdur edilmeden düzeltilseydi daha iyiydi fakat mağduriyeti devam ediyor. Biz bunu dava yoluyla düzelteceğiz. Gelinen bu noktada devam eden bir dava var. Dava da muhtemelen önümüzdeki celsede sonuçlanacak. Aynı zamanda bu dava Türk edebiyatının kültlerinden olan 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' karakterine de benziyor bir yönüyle. Benim müvekkilimin ismi de Yaşar. Yani Yaşar'ın babası yaşamamış gibi bir hal alıyor" diye konuştu.



