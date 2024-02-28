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Türkiye’nin en ilginç davası: 6 yaşında öldü 30 yıl sonra çocuğu oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
12:07
Türkiye’nin en ilginç davası: 6 yaşında öldü 30 yıl sonra çocuğu oldu!
Aydın'da 1936 doğumlu olan Behçet Gökcük, 2006'da hayatını kaybetti. Biri erkek 4'ü kız olmak üzere 5 kardeş babalarından kalan miras için veraset ilanı verdi. Bahçet Gökcük'ün oğlu geçtiğimiz yıl babasına ait evi üzerine almak için notere gitti. Ancak duydukları karşısında şoka girdi: 6 yaşında ölmüş, 30 yıl sonra çocuğu olmuş!