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Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:44

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

2023 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 olarak kaydedildi. Kadınların erkeklere kıyasla ortalama yaşam süresi 5,5 yıl daha uzun bulunurken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak belirlendi. İl bazında incelendiğinde, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir şu şekilde...

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

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