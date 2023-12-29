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Yaşam
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:44
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sıradaki il...
2023 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 olarak kaydedildi. Kadınların erkeklere kıyasla ortalama yaşam süresi 5,5 yıl daha uzun bulunurken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak belirlendi. İl bazında incelendiğinde, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir şu şekilde...