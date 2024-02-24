Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesi yayınlandı. Şehirlerin; üretim potansiyeli, ticaret becerisi ve yaşanabilirlik gibi veriler üzerinden sıralandığı listenin ilk iki sırasındaki il dikkat çekti. Öte yandan Forbes, söz konusu araştırmayı 94 başlık üzerinden hazırladı. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi ve haberin detayları...