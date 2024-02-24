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Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in açıkladığı o liste: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:28
Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in açıkladığı o liste: İlk sırada...
"Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı liste, 94 başlıkta hazırlandı. Derginin yaptığı araştırmada şehirleri; yaşanabilirlik ve üretim potansiyeli başta olmak üzere çeşitli verilere göre sıraladı. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Forbes'in hazırladığı en yaşanabilir şehirler listesi...