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Haberler Yaşam Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in açıkladığı o liste: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:28

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in açıkladığı o liste: İlk sırada...

"Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı liste, 94 başlıkta hazırlandı. Derginin yaptığı araştırmada şehirleri; yaşanabilirlik ve üretim potansiyeli başta olmak üzere çeşitli verilere göre sıraladı. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Forbes'in hazırladığı en yaşanabilir şehirler listesi...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesi yayınlandı. Şehirlerin; üretim potansiyeli, ticaret becerisi ve yaşanabilirlik gibi veriler üzerinden sıralandığı listenin ilk iki sırasındaki il dikkat çekti. Öte yandan Forbes, söz konusu araştırmayı 94 başlık üzerinden hazırladı. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi ve haberin detayları...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ VE ENDEKS PUANLARI

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes’in açıkladığı o liste: İlk sırada...

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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