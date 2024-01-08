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Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:12
Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...
Bir internet sitesi merkezli yapılan illere göre IQ testi sonuçları, oldukça ilginç verilere imza attı. 1.214.505 kişinin katıldığı bu testte, Türkiye'nin IQ haritası çıkarıldı. Kullanıcılara yöneltilen zeka soruları, aynı zamanda yaşadıkları illere göre listelendi. İşte Türkiye'nin IQ seviyesi en yüksek 10 şehri...