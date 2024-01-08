Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntem. IQ testi o günden bu yana tüm dünyada en çok kullanılan zeka testi olarak uygulanıyor. Yapılan bu test sonucunda elde edilen veriler ise belirli bir ortalamayı yansıtıyor. Türkiye'de yapılan bu test, il il sonuçları ortaya koydu. İşte IQ düzeyi en yüksek ilk 10 şehir...