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Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:12

Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

Bir internet sitesi merkezli yapılan illere göre IQ testi sonuçları, oldukça ilginç verilere imza attı. 1.214.505 kişinin katıldığı bu testte, Türkiye'nin IQ haritası çıkarıldı. Kullanıcılara yöneltilen zeka soruları, aynı zamanda yaşadıkları illere göre listelendi. İşte Türkiye'nin IQ seviyesi en yüksek 10 şehri...

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntem. IQ testi o günden bu yana tüm dünyada en çok kullanılan zeka testi olarak uygulanıyor. Yapılan bu test sonucunda elde edilen veriler ise belirli bir ortalamayı yansıtıyor. Türkiye'de yapılan bu test, il il sonuçları ortaya koydu. İşte IQ düzeyi en yüksek ilk 10 şehir...

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

KIRKLARELİ

Listenin 10. sırasında yer alan Kırklareli, 4527 kişinin katıldığı testte IQ ortalaması 103.38 olarak belirlendi.

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Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

BURSA

Listenin 9. sırasında yerini alan Bursa ise 41.625 kişi teste katıldı ve IQ ortalaması 103.47 oldu.

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

BALIKESİR

IQ ortalaması 103.59 olan Balıkesir 16.125 kişinin katılımıyla listenin 8. sırasında yer aldı.

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! IQ seviyesi en yüksek o il: Listenin en başında...

KOCAELİ

103.85 olarak belirlenen Kocaeli, 26.235'lik kişinin katılımıyla gerçekleşti ve listenin 7. sırasında yer aldı.

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