Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

Türkiye'nin en zeki illeri listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 1 milyon kişinin katıldığı zeka testi sonucunda illerin IQ ortalaması oluşturuldu. İlk sırada yer alan il dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...