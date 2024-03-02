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Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması
Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
11:29
Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması
1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı zeka testi sonucunda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Testte katılımcılara çeşitli alanlarda bir takım sorular yöneltildi. Böylece 81 ilin IQ listesi ortaya çıkmış oldu. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İlk sıradaki il sizi oldukça şaşırtacak. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...