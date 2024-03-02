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Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:29

Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı zeka testi sonucunda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Testte katılımcılara çeşitli alanlarda bir takım sorular yöneltildi. Böylece 81 ilin IQ listesi ortaya çıkmış oldu. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İlk sıradaki il sizi oldukça şaşırtacak. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

Türkiye'nin en zeki illeri listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 1 milyon kişinin katıldığı zeka testi sonucunda illerin IQ ortalaması oluşturuldu. İlk sırada yer alan il dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İl il IQ listesi yayınlandı: İşte en zeki şehirler sıralaması

78- Artvin

95.36

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