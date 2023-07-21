Türkiye’nin gündemine oturan cinayette çarpıcı gelişme: Onur Şener daha iri ancak üçü direncini kırabilir!

Sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ellerindeki cam bardaklar ile Şener'e saldırıp, eylem birlikteliği içinde hareket ettikleri belirtildi. Onur Şener'in adli tıp raporu doğrultusundaki kilosu, fiziksel yapısı ile iri yapılı ve cüsseli biri olduğuna dikkat çekildi. Onur Şener'in, sanıkların duruşmada gözlemlenen fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğu, 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ve ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde Onur Şener'in direncini kırmalarının mümkün olacağı belirtildi. 3 sanığın ellerinde kesici cisim yaralarının bulunduğu, bu şekilde ellerinde cam bardak gibi kesici cismin bulunduğunun maddi delillerle sabit olduğu, maktul ile çok şiddetli ve yoğun bir şekilde kavgaya tutuşup, birlikte hareket ederek, maktulün direncini kırarak, birbirlerinin eylemlerini kolaylaştırdıklarına işaret edildi. Bu nedenle Semih Soyalp'in de 'kasten