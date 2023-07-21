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Türkiye’nin gündemine oturan cinayette çarpıcı gelişme: Onur Şener daha iri ancak üçü direncini kırabilir!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
16:05
Türkiye’nin gündemine oturan cinayette çarpıcı gelişme: Onur Şener daha iri ancak üçü direncini kırabilir!
Ankara'da müzisyen Onur Şener'in, eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3 sanıktan Semih Soyalp'in beraat etmesine mahkeme başkanının şerh koyduğu ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı karar düştüğü şerhte Onur Şener'in, sanıkların fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğunu belirterek 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde direncini kırmalarının mümkün olacağına dikkat çekti.