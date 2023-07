Türkiye’nin gündemine oturan cinayette çarpıcı gelişme: Onur Şener daha iri ancak üçü direncini kırabilir!

Beraat kararı verilen tutuklu sanık Semih Soyalp'in ise ani gelişen kavgayı ayırmaya çalışmasının dışında başka bir amaç içinde olduğu yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi. Tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün de doğrudan suça iştirak ettikleri veya eylemi kolaylaştırdıkları yönünde delil bulunmadığına dikkat çekildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, tutuklu sanık Semih Soyalp'in beraat kararına muhalefet ederek, karşı oy verdi. Karaseyfioğlu'nun karşı oy gerekçesinde; Onur Şener'in kafa, ağız, boyun ve sol ön koldan derin keskin cisim yarası, sol göz, alın, yüz, yanak, çene, karın, kollar ve bacak kısımlarında çok sayıda ekimoz ve çok sayıda kesi, lezyonlar ve sıyrık şeklinde yaralar olduğuna dikkat çekildi.