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Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 15:31

Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'i silahla öldüren emekli polis memuru Cengiz Bedir'in işlediği cinayette vahşet çıktı. Katil zanlısı oğlunu ve eşini öldürdükten ikisinin başını gövdesinden keserek ayırdı. Cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götüren zanlı, aracın bozulduğu yerde tarlaya gömdü. Cesetleri taşımakta yardımcı olan Bedir'inde iki arkadaşı gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Tüyler ürperten olay 8 Mart günü Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yaşandı. Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.

Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.

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Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir'in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı.

Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Gözaltına alınan Cengiz Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı.

Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Buna göre, emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cesedini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.

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