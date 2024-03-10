Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!

Buna göre, emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cesedini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.