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Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
15:31
Türkiye’nin kanını donduran olay; Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü!
İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'i silahla öldüren emekli polis memuru Cengiz Bedir'in işlediği cinayette vahşet çıktı. Katil zanlısı oğlunu ve eşini öldürdükten ikisinin başını gövdesinden keserek ayırdı. Cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götüren zanlı, aracın bozulduğu yerde tarlaya gömdü. Cesetleri taşımakta yardımcı olan Bedir'inde iki arkadaşı gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.