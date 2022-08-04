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Haberler Yaşam Türkiye'yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti
Giriş Tarihi: 04.08.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 22:31

Türkiye'yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

Türkiye'yi ağlatan Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın (70) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini isterken, dede Hasan Yağal, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

10'UNCU GÜNÜNDE MÜSLÜME'DEN ACI HABER

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

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Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

DEDE TUTUKLANDI
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Hakkında 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından iddianame hazırlanan Yağal'ın Silifke Adliyesi'ne girişinde geniş güvenlik önlemi alındı.
mesi için erteledi.

Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

'İFADELERİNİZİ VİCDANLARINIZA SESLENEREK VERİN'
'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (15) de duruşmaya katıldı. Baba Mehmet, ağabeyler K., H. ile abla A.Y. (14) de duruşmada hazır bulundu. Öte yandan mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini istedi. Duruşmada aile bireyleri tanık olarak dinlendi. Sanık dede Hasan Yağal ile anne Selvi Yağal, babaanne Ayşe ile ağabey O.Y., haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

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