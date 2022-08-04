Türkiye’yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti

'İFADELERİNİZİ VİCDANLARINIZA SESLENEREK VERİN'

'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (15) de duruşmaya katıldı. Baba Mehmet, ağabeyler K., H. ile abla A.Y. (14) de duruşmada hazır bulundu. Öte yandan mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini istedi. Duruşmada aile bireyleri tanık olarak dinlendi. Sanık dede Hasan Yağal ile anne Selvi Yağal, babaanne Ayşe ile ağabey O.Y., haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

