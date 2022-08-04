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Türkiye'yi sarsan Müslüme Yağal cinayetinde tutuklu dede Hasan Yağal suçlamaları reddetti
Giriş Tarihi: 04.08.2022 22:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
22:31
Türkiye'yi ağlatan Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın (70) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini isterken, dede Hasan Yağal, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.