Haberler Yaşam TUS soruları ve cevapları PDF indir-görüntüle! ÖSYM ile 2023/1 TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:19

TUS soruları ve cevapları PDF beklenmeye başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2023-STS Tıp Doktorluğu sınavları 15 Nisan bugün gerçekleşiyor. Sınavın hemen ardından doktor adayları araştırmalara başladı. TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanır soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 TUS 1. Dönem soru kitapçığı sosyal medyadan yorumlanmaya başladı. Peki, TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav puanı hesaplama işlemleri ve sonuçlara dair bilgiler…