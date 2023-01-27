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Haberler Yaşam 'Tuz ruhu' cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:47

'Tuz ruhu' cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Muğla'da korkunç bir olay yaşandı. Uğur Öner (60), birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63), 'bakmakta zorlandığı' gerekçesiyle tuz ruhu içirerek öldürdü. Ardından aynı yolla intihara karışan Öner, suçunu itiraf etti. İşte o kan donduran haberin detayları...

DHA
’Tuz ruhu’ cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi.

’Tuz ruhu’ cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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’Tuz ruhu’ cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

’Tuz ruhu’ cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

’Tuz ruhu’ cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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