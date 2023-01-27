Haberler
Yaşam
'Tuz ruhu' cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
16:47
'Tuz ruhu' cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...
Muğla'da korkunç bir olay yaşandı. Uğur Öner (60), birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63), 'bakmakta zorlandığı' gerekçesiyle tuz ruhu içirerek öldürdü. Ardından aynı yolla intihara karışan Öner, suçunu itiraf etti. İşte o kan donduran haberin detayları...