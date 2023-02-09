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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 15:45

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bölgedeki gelişmeler kanalların deprem özel programlarıyla yakından takip ediliyor. Bu süreçte dizi ve programlar yayınlanmıyor. Bu kapsamda ise "9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv'de neler var, diziler ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Depremin ardından geride bıraktığımız 4 günde arama kurtarma çalışmalarına ve enkaz altlarından çıkarılan canlara yayınlarda şahit olduk. Bu akşam da kanalların Tv yayın akışına göre kanallar deprem özel yayınlarını sürdürecek.

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 birçok kanal ortak deprem yayınlarıyla deprem bölgesinde yaşanan gelişmeleri günlerdir bizlere aktarıyor. "9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv'de neler var, diziler ne zaman yayınlanacak?" soruları ise vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bu akşam da kanalların tv yayın akışı listelerine baktığımızda günlük programlar yerlerini deprem özel yayınlarına bırakıyor…

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

05:35 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 TRT Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

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07:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

18:00 STAR Haber

20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

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TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

15:00 Diddem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertük Ortak Yayını

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07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

19:00 atv Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu Deprem Özel

23:00 Deprem Özel Ortak Yayın

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

29:99 CNN Türk Ortak Yayın 6 Şubat Depremi Özel

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