Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv’de neler var? İşte Tv yayın akışı...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 15:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bölgedeki gelişmeler kanalların deprem özel programlarıyla yakından takip ediliyor. Bu süreçte dizi ve programlar yayınlanmıyor. Bu kapsamda ise "9 Şubat 2023 Atv, Fox, Kanal D, Show, Star, Tv8 Bu akşam Tv'de neler var, diziler ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Depremin ardından geride bıraktığımız 4 günde arama kurtarma çalışmalarına ve enkaz altlarından çıkarılan canlara yayınlarda şahit olduk. Bu akşam da kanalların Tv yayın akışına göre kanallar deprem özel yayınlarını sürdürecek.