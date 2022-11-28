Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, şahsi hesabı üzerinden Apple'ın uygulama mağazası AppStore'dan milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamanın silinmesi konusunda tehdit aldığını iddia etti. Amerikan iletişimi şirketini satın aldığından bu yana skandallardan skandallara koşan Elon Musk'ın bu açıklamasının ardından ise "Twitter Apple App Store'dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak tüm dünyada Apple kullanıcıların gözü konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. Peki, İddialar doğru mu, Twitter Apple App Store'dan kalktı mı, kalkacak mı? İşte o detaylar.