Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

TWİTTER APPLE APP STORE'DAN KALKACAK MI?

Bugün akşam saatlerinde ise Elon Musk, Twitter hesabından Apple'ın kendisini "Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla" tehdit ettiğini açıkladı. Musk ayrıca Apple hakkında bazı açıklamalarda da bulundu.

Elon Musk, Twitter'ın en büyük reklam verenlerinden birisi olan Apple'ın reklamlarının büyük bir kısmını geri çektiğini açıklayarak "Apple Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu.