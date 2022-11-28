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Haberler Yaşam Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO'su Elon Musk'tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 23:30

Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO'su Elon Musk'tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, şahsi hesabı üzerinden Apple'ın uygulama mağazası AppStore'dan milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamanın silinmesi konusunda tehdit aldığını iddia etti. Amerikan iletişimi şirketini satın aldığından bu yana skandallardan skandallara koşan Elon Musk'ın bu açıklamasının ardından ise "Twitter Apple App Store'dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak tüm dünyada Apple kullanıcıların gözü konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. Peki, İddialar doğru mu, Twitter Apple App Store'dan kalktı mı, kalkacak mı? İşte o detaylar.

Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

Elon Musk gündemden düşmüyor… Twitter'ı satın aldığı günden bu yana tüm dünyanın konuştuğu Musk, bu kez de Apple tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Bugün akşam saatlerinde ise Elon Musk, Twitter hesabından Apple'ın kendisini "Uygulamayı App Store'dan kaldırmakla" tehdit ettiğini açıkladı. Peki, İddialar doğru mu, Twitter Apple App Store'dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? İşte konuya dair gelen o açıklamanın detayları.

Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

TWİTTER APPLE APP STORE'DAN KALKACAK MI?

Bugün akşam saatlerinde ise Elon Musk, Twitter hesabından Apple'ın kendisini "Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla" tehdit ettiğini açıkladı. Musk ayrıca Apple hakkında bazı açıklamalarda da bulundu.

Elon Musk, Twitter'ın en büyük reklam verenlerinden birisi olan Apple'ın reklamlarının büyük bir kısmını geri çektiğini açıklayarak "Apple Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu.

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Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

Bu paylaşımdan yaklaşık 30 dakika sonra başka bir tweet atan Musk, Apple'ın kendisini "Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla" tehdit ettiğini idda etti. Bu tehdidin nedenini bilmediğini söyleyen Twitter CEO'su, "bunun kulağa ön yargılı gelmediğini" belirterek Apple'ın kendisine komplo kurduğunu ima etti.

Twitter Apple App Store’dan kalktı mı, kalkacak mı, silinecek mi? Twitter CEO’su Elon Musk’tan yeni iddia: Apple silmekle tehdit ediyor!

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Elon Musk'ın iddiaları ne kadar gerçek şu anda bilinmiyor. Ancak yaşanan gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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