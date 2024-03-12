Üç kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kamera her şeyi kaydetti!

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Filiz Ç. (39) ile Petek Ç.'yi (21) gözaltına aldı, diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerden Filiz Ç.'nin daha önceden 23 suç kaydı bulunduğu, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Petek Ç.'nin ise daha önceden 21 hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.