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Üç kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kamera her şeyi kaydetti!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:57
Üç kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kamera her şeyi kaydetti!
İstanbul'da üç kadın, gündüz vakti girdikleri evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Ellerindeki tornavida ile kapıları zorlayarak evlere giren ve 500 euro nakit ile 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerden ikisi yakalandı…