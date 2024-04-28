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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 00:38

Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda Sadık'ın fenalaşması damga vurdu. Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Heyecanın yükseldiği son bölümün ardından. 84. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, Üç Kız Kardeş 84. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş yeni gününde 83. Bölüm ile ekranlara geldi. Bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm için fragman arayışına başladı. Peki Üç Kız Kardeş 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL FRAGMANI YAYINLAND!

Üç Kız Kardeş dizisi 83. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümü merak eden seyirciler fragman araştırmasına başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar/uc-kiz-kardes-84-bolum-fragmani-final

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Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkan ve Somer'in evlilik heyecanı!

Türkan ve Somer yeni hayatları için çok heyecanlıdır. Dönüş için ise işler hiç iyi gitmez. Müjgan ise kara kara ne yapacağını düşünmektedir.

Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

Sadık, ailece oturup yemek yedikleri bir an, kızlarından Derya'yı affetmelerini ister. Bir an fenalaşan Sadık masanın üzerine yığılır. Peki, Sadık'a ne oldu?

Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı

Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatmıştır fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Rüçhan'ın zafer sandığı haber, Türkan ve Somer alevlerin arasındaki yaşam mücadelesine dönüşür. Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini, Sevilay fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak adına planlarına Müjgan'ı da alet eder. Müjgan'ın Sevilay'a yardım ettiği ortaya çıkacak mı?

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