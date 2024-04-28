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Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Üç Kız Kardeş FİNAL fragmanı yayında | Üç Kız Kardeş Kanal D ile final fragmanı izle ekranı
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda Sadık'ın fenalaşması damga vurdu. Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Heyecanın yükseldiği son bölümün ardından. 84. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, Üç Kız Kardeş 84. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?