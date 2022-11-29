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Haberler Yaşam ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:57

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımı Üç Kız Kardeş 28. Yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Yapımda bu hafta; Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'yi hapse göndermektir. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranıyla diziyi takip edebiliyor. İşte Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı ile yapımın bu akşamki bölümünden tüm detaylar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

Her hafta Salı günleri ekranlardaki yerini alan Üç Kız Kardeş 28. Yeni bölüm izle ekranıyla sevenlerinin gündemine geliyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisinde bu akşam da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Kanal D canlı yayın ile yapımı takip etmek isteyenler Üç Kız Kardeş 28. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 29 Kasım 2022 Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm ve tüm detaylar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE!

Bu akşam yayınlanan bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz. (Bölüm, dizi yayınlandıktan sonra Kanal D'nin resmi sitesinde oluyor)

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

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ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'ye suçunu itiraf ettirip, hapse göndermektir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

Öte yandan annesi ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Sadık ve Nesrin'in hiç hesaba katmadıkları bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Nesrin, gururu ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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