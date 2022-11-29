Haberler Yaşam ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:57

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE! 29 Kasım 2022 Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımı Üç Kız Kardeş 28. Yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Yapımda bu hafta; Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'yi hapse göndermektir. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranıyla diziyi takip edebiliyor. İşte Kanal D canlı yayın ile Üç Kız Kardeş yeni ve son bölüm izle ekranı ile yapımın bu akşamki bölümünden tüm detaylar.