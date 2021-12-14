Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:52

Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Show Tv ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Üç Kuruş 7.bölüm izlemek isteyenler, konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Dizinin son bölümünde; Bahar'ın Kartal'a, Nezih'in zaafını anlattığı sahnede 'Baybars' ismi dikkat çekiyor. Öte yandan; Baybars'ın vahşi hayvanlarının olduğunu ve Nezih'in bu dünyada korktuğu tek insan olduğunu söyleyen Bahar, Kartal'a büyük bir koz verirken Kartal'ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Bu başlık altından; Üç Kuruş izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz. İşte Üç Kuruş son bölüm izleme linki ve bilgiler.

Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Üç Kuruş izle! Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen Üç Kuruş 7.bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler diziye yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Son bölümde; Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur. İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapacaktır. İşte Üç Kuruş son bölüm izleme linki.

Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (7.BÖLÜM)

Bahar'ın Kartal'a, Nezih'in zaafını anlattığı sahnede 'Baybars' ismi dikkat çekiyor. Baybars'ın vahşi hayvanlarının olduğunu ve Nezih'in bu dünyada korktuğu tek insan olduğunu söyleyen Bahar, Kartal'a büyük bir koz verirken Kartal'ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar. Yine de pes etmeyen Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur. İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan'ın hamlesi, Oktay'ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/uc-kurus-sezon-1-bolum-7-izle/101269

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
SON DAKİKA