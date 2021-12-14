Üç Kuruş 7.bölüm full izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (7.BÖLÜM)

Bahar'ın Kartal'a, Nezih'in zaafını anlattığı sahnede 'Baybars' ismi dikkat çekiyor. Baybars'ın vahşi hayvanlarının olduğunu ve Nezih'in bu dünyada korktuğu tek insan olduğunu söyleyen Bahar, Kartal'a büyük bir koz verirken Kartal'ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar. Yine de pes etmeyen Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur. İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan'ın hamlesi, Oktay'ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

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https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/uc-kurus-sezon-1-bolum-7-izle/101269