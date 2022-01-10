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Haberler Yaşam Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:51

Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm için gözler yayın akışına çevrildi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Yapımın 10 Ocak Show Tv yayın akışı içerisinde yer almaması nedeniyle "Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksiyonun hız kesmediği dizinin izleyenleri 10. Bölüm için adeta geri sayımda. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte Show Tv yayın akışı listesi ve detaylar...

Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Show Tv yayın akışı listesi ile Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu sabah saatlerinden itibaren merak konusu haline geldi. Ay yapım imzalı yapımda aksiyon her hafta Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyordu. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri "Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları ekipteki koronavirüs vakaları ile sete çıkamadı. Peki, 10 Ocak Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Yeni bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.

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Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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