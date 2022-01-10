Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Show Tv yayın akışı ile Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm için gözler yayın akışına çevrildi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Yapımın 10 Ocak Show Tv yayın akışı içerisinde yer almaması nedeniyle "Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksiyonun hız kesmediği dizinin izleyenleri 10. Bölüm için adeta geri sayımda. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte Show Tv yayın akışı listesi ve detaylar...