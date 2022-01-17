Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kuruş yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İNSAN SEVDİĞİYLE SINANMADAN DA BİLEMİYOR..."

Kartal, Leyla'ya doğru insanı sevmek gerektiğini söylerken, Leyla'nın Efe ile aşklarına engel olan abisine karşı sözleri dikkat çekiyor.

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.