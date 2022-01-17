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Haberler Yaşam Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:52

Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Üç Kuruş yeni bölüm izleyiciyle Show TV ekranlarında buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bölümüyle ekrana gelmeyen yapımın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin fenomen takipçileri 17 Ocak Show TV yayın akışı listesine bakarak fikir edinmeye çalışıyor. Peki Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Üç Kuruş yeni bölüm bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Bilindiği üzere dizi geçen hafta yayınlanmamıştı. Yeni bölümde Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Peki Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kuruş yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İNSAN SEVDİĞİYLE SINANMADAN DA BİLEMİYOR..."

Kartal, Leyla'ya doğru insanı sevmek gerektiğini söylerken, Leyla'nın Efe ile aşklarına engel olan abisine karşı sözleri dikkat çekiyor.

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.

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Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak Show TV yayın akışı ile Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
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00:15 Miami Vice (Yabancı Sinema)
02:30 Miami Vice (Yabnacı Sinema)
04:30 Aşk Laftan Anlama

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