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binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

binenlerin bilmediği sıradışı şeyler. Bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksız..

Giriş Tarihi: 12.01.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 00:24
Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!

Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar
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Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

Uçağa binenlerin pek fazla bilmediği sıra dışı detaylar

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

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