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Haberler Yaşam Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 11:01

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Kabin görevlileri bir diğer isimleriyle hostesler uçak yolculuklarıyla özdeşleşen bir mesleğe sahip. Hosteslerin yolculuklar sırasındaki ciddiyetleri iyi bilinir. Kabin görevlisi ve pilotların yolcular inince yaptıkları ise şaşkına çevirdi. Sosyal medya bu görüntüleri konuştu. Uçuş görevlileri sosyal medya uygulamaları İnstagram, Facebook ve Twitter üzerinden öyle şeyler paylaştılar ki... Birbirlerine nazire yapan ve kimilerine göre fazla ileri gittiği düşünülen hosteslere tepki gösterenler de mevcut. Binlerce beğeni alan fotoğraflar içerisinde bir hayli ilginç kareler de var...

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

İnternet dünyası bizi şaşkına öçeviren haberler ve görüntülerle dolu. Şimdi de uçaklardan gelen kareler büyük ilgi çekti. Başrolde hostesler ve pilotlar var.

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Sosyal medyada her gün yeni bir çılgınlık duyuyoruz! Bu seferki ise uçaklarda!

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Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Kabin görevlileri meğer yolcular inince birbirinden ilginç pozlarla birbirlerine nazire yapıyormuş.

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Üstelik bunları çekinmeden sosyal medyadan paylaşıyorlar.

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Dünyanın dört bir yanından hosteslerin yeni çılgınlığına büyük katılım var.

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