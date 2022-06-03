Haberler Yaşam Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 11:01

Uçakta pes dedirten görüntü! Yolcular inince pilot ve hostesler...

Kabin görevlileri bir diğer isimleriyle hostesler uçak yolculuklarıyla özdeşleşen bir mesleğe sahip. Hosteslerin yolculuklar sırasındaki ciddiyetleri iyi bilinir. Kabin görevlisi ve pilotların yolcular inince yaptıkları ise şaşkına çevirdi. Sosyal medya bu görüntüleri konuştu. Uçuş görevlileri sosyal medya uygulamaları İnstagram, Facebook ve Twitter üzerinden öyle şeyler paylaştılar ki... Birbirlerine nazire yapan ve kimilerine göre fazla ileri gittiği düşünülen hosteslere tepki gösterenler de mevcut. Binlerce beğeni alan fotoğraflar içerisinde bir hayli ilginç kareler de var...