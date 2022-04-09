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Ucuz et fiyatları listesi 9 Nisan 2022 | Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 13:14
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
13:14
Ucuz et fiyatları listesi 9 Nisan 2022 | Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?
Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışa Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakan Vahit Kirişçi katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL sorularınaa yanıt aramaya başladı. Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazında ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılıyor. Peki, Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl? İşte ucuz et fiyatları listesi 9 Nisan 2022