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Haberler Yaşam Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:47

Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Doktor Ufuk Bayraktar, Hatay'daki depremde eşini kaybetti. Enkazdan 25 saat sonra çıkarılan Bayraktar, kabus dolu anlardan şu sözlerle bahsetti: Güzel anılardan konuşuyorduk. Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu. Ondan sonra çığlığını duyabildim…

Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yıkılan Derya Apartmanı'nın zemin katında oturan Hatay 112 Acil Komutanı Merkezi'nde görevli Dr. Ufuk Bayraktar ve eşi Ela Bayraktar, enkaz altında kaldı.

Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Dr. Bayraktar, arama-kurtarma ekipleri tarafından 25 saat sonra sağ çıkarılırken eşi Ela Bayraktar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Bayraktar, Hatay'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'da özel bir hastaneye sevk edildi.

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Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Burada ameliyata alınan Bayraktar, daha sonra servise alındı. Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını söyleyen Bayraktar yaşadığı acıyı anlattı.

"Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu, sonra çığlığını duydum" | Video

Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Deprem anını çok net hatırladığını söyleyen Ufuk Bayraktar, eşiyle o sırada uyanık olduklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Depremin başlamasıyla eşiyle çök kapan yaptıklarını dile getiren Bayraktar, "Sonrasında binanın yıkıldığını hissettim. Bilincimi hiç kaybetmedim ama zaman algım gitti.

Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Ben yaklaşık 16 saat sonra çıkarıldığımı sanıyordum ama 25'inci saatte kurtarılmışım. Enkaz altındayken acısız şekilde ölmeyi diledim. Yardım sesi geldiğinde kulaklarıma inanamadım.

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