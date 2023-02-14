Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!

Dr. Bayraktar, arama-kurtarma ekipleri tarafından 25 saat sonra sağ çıkarılırken eşi Ela Bayraktar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Bayraktar, Hatay'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'da özel bir hastaneye sevk edildi.