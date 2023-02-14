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Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
11:47
Ufuk Bayraktar Hatay’daki depremde eşini kaybetti: Son sözü bu oldu sonra çığlığını duydum!
Doktor Ufuk Bayraktar, Hatay'daki depremde eşini kaybetti. Enkazdan 25 saat sonra çıkarılan Bayraktar, kabus dolu anlardan şu sözlerle bahsetti: Güzel anılardan konuşuyorduk. Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu. Ondan sonra çığlığını duyabildim…