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Haberler Yaşam Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 08:53

Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun'un intihar ettiği belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dilhan Dumanoğlu
Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU! SAVCILIKTAN FLAŞ KARAR: 3 AYRI PARMAK İZİ İLE...

Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de boş bir arazide ölü olarak bulunmuştu. İntihar notu ile bulunan Uygun'un ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kapısındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti.

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Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı aktarıldı.

Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Ümitcan Uygun’un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Kararda Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.

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