Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

"BEN DE YARALANDIM BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"



Şüpheli Selahattin S. mahkemedeki sorgusunda şöyle konuştu: "Olay günü yolumda giderken motosiklet önümü kesti, motor sürücüsü ile bir tartışma yaşadım. Laminat işi yaptığım için arabamda bıçak vardı.