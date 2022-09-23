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Ümraniye'de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 23.09.2022 20:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
20:57
Ümraniye'de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Son Dakika Haberi: İstanbul Ümraniye'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın mahkemedeki ifadesi ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...