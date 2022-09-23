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Haberler Yaşam Ümraniye'de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 23.09.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 20:57

Ümraniye'de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Son Dakika Haberi: İstanbul Ümraniye'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın mahkemedeki ifadesi ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...

Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü Selahattin S. ile motosiklet sürücüsü Berk D. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin S. motosiklet sürücüsü Berk D.'yi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Hastaneye kaldırılan Berk D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

"BEN DE YARALANDIM BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Şüpheli Selahattin S. mahkemedeki sorgusunda şöyle konuştu: "Olay günü yolumda giderken motosiklet önümü kesti, motor sürücüsü ile bir tartışma yaşadım. Laminat işi yaptığım için arabamda bıçak vardı.

Ümraniye’de motosiklet sürücüsüne bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Bana saldırdığı için kendimi koruma maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış.

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