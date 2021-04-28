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Haberler Yaşam Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? İşte 2021 Ertelenen sınavlar!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 08:16

Üniversite sınavı ne zaman ve tarihi değişti mi? MEB ve sınavları ertelendi mi, iptal mi? İşte 2021 Ertelenen sınavlar!

Tam kapanma kararının ardından MEB ve sınavlarının durumu merak konusu oldu. Sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci, MEB ve ÖSYM sınavları ne oldu, ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığından okullarda yüz yüze sınavlar hakkında erteleme kararı alındı ve tarih verildi. Peki, milyonlarca adayın katılacağı üniversite sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? MEB ve ÖSYM sınavları iptal mi? İşte, YKS ve LGS sınavı ile diğer hakkında bilgiler

MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? Ertelenen sınavlar!

Tam kapanma kararının ardından birçok detay merak edilmeye başlandı. Bunların başında, MEB ve sınavları yer alıyor. 17 günlük tam kapanma sürecine geçilecek olması ile beraber okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze sınavlar hakkında alınan kararları açıkladı. Bu noktada, LGS ve üniversite sınavı YKS'nin durumu merak konusu oldu. Peki, hangi sınavlar ertelendi? ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte, MEB ve ÖSYM sınavları son durum...

MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? Ertelenen sınavlar!

MEB'DEN ERTELENEN SINAVLARA DAİR AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

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MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? Ertelenen sınavlar!

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, SON DURUM NEDİR?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre, tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM sınavları gerçekleştirilecek.

MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? Ertelenen sınavlar!

2021 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MEB ve ÖSYM sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 Üniversite sınavı YKS ve LGS ne zaman ve tarihi değişti mi? Ertelenen sınavlar!

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS ERTELENDİ Mİ?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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