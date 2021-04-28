Tam kapanma kararının ardından birçok detay merak edilmeye başlandı. Bunların başında, MEB ve ÖSYM sınavları yer alıyor. 17 günlük tam kapanma sürecine geçilecek olması ile beraber okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze sınavlar hakkında alınan kararları açıkladı. Bu noktada, LGS ve üniversite sınavı YKS'nin durumu merak konusu oldu. Peki, hangi sınavlar ertelendi? YKS ve LGS ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte, MEB ve ÖSYM sınavları son durum...