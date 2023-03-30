YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler açılacak mı YÖK son dakika açıklamasını bekliyor! Nisan ayında yeniden değerlendirileceği açıklanan uzaktan eğitim kararı sonrası gündemde hibrit seçeneğin olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan konu hakkında açıklamalar geldi. Öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı sorularına yanıt arıyor. Online dersler ile baha dönemine devam eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversiteler açılacak mı 2023? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilenler…