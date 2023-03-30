Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:18

YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler açılacak mı YÖK son dakika açıklamasını bekliyor! Nisan ayında yeniden değerlendirileceği açıklanan uzaktan eğitim kararı sonrası gündemde hibrit seçeneğin olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan konu hakkında açıklamalar geldi. Öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı sorularına yanıt arıyor. Online dersler ile baha dönemine devam eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversiteler açılacak mı 2023? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilenler…

YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

YÖK son dakika açıklaması Nisan ayına doğru beklenmeye başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar hibrit seçeneğin de gündemde olduğunu aktarmıştı. Üniversiteler açılacak mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarihi yeniden değerlendirme zamanı gelmeden Başkan Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu? İşte, yüz yüze eğitim açıklaması ve tüm detaylar…

YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

EROL ÖZVAR: NİSAN AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

YÖK son dakika Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan açıklama! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu. Şimdi yeni açıklamalar bekleniyor.

SON DAKİKA