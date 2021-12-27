Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Omicron varyantı ülkemizde ve dünya genelinde büyük tehlike arz ederken Üniversitelerde online çevrimiçi eğitim açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Eğitim sisteminde toplu alanlarda oluşan salgın tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla birçok okul öğrencilerine evden uzaktan eğitime dönüş kararı aldığını duyururken öte yandan "Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk açıklama Boğaziçi'nden geldi. Peki, Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...