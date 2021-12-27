Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Üniversitelerde online (çevrimiçi) eğitime dönüş mü yaşanıyor? Uzmanlar tarafından oldukça tehlikeli olarak gösterilen omicron varyantı hızla yayılırken okullardan açıklamalar peş peşe geliyor. Bazı üniversitelerin teorik derslerde online eğitime dönüş yaptığı bilgisi gelirken öğrenciler "Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte uzaktan eğitime dönen o okullar ve konuya dair son dakika gelişmeleri...