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Haberler Yaşam Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 23:05

Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Omicron varyantı ülkemizde ve dünya genelinde büyük tehlike arz ederken Üniversitelerde online çevrimiçi eğitim açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Eğitim sisteminde toplu alanlarda oluşan salgın tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla birçok okul öğrencilerine evden uzaktan eğitime dönüş kararı aldığını duyururken öte yandan "Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk açıklama Boğaziçi'nden geldi. Peki, Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...

Üniversiteler kapanır mı, online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Üniversitelerde online (çevrimiçi) eğitime dönüş mü yaşanıyor? Uzmanlar tarafından oldukça tehlikeli olarak gösterilen omicron varyantı hızla yayılırken okullardan açıklamalar peş peşe geliyor. Bazı üniversitelerin teorik derslerde online eğitime dönüş yaptığı bilgisi gelirken öğrenciler "Üniversiteler kapanır mı, online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte uzaktan eğitime dönen o okullar ve konuya dair son dakika gelişmeleri...

Üniversiteler kapanır mı, online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararı aldığını duyurdu.

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Üniversiteler kapanır mı, online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Öte yandan iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini bildirdi.

Üniversiteler kapanır mı, online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Üniversiteler kapanır mı, online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi Üniversiteler online eğitime geçti?

Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti.

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