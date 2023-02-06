Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı, 300'e yakın vatandaş hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi. Bu gelişme sonrası gözler üniversitelere çevrildi. Bu noktada üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil sorusuna yanıt aranırken YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu, kaç gün? İşte konuya ilişkin YÖK açıklaması…