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Haberler Yaşam Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:15

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı, 300'e yakın vatandaş hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi. Bu gelişme sonrası gözler üniversitelere çevrildi. Bu noktada üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil sorusuna yanıt aranırken YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu, kaç gün? İşte konuya ilişkin YÖK açıklaması…

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

Üniversiteler tatil mi sorusu, deprem bölgesinde yaşayan öğrenci ve öğretim görevlilerinin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahına son yılların en büyük depremlerinden biriyle uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi. 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı bölgede büyük yıkıma neden oldu. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken öğrenciler ve öğretim görevlileri "Üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen illerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

10 ilde hissedilen deprem sonrası son durumu açıklayan Oktay, 284 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 323 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Oktay, Kahramanmaraş-Gaziantep doğalgaz hattında sorun olduğunu, birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini ifade etti. Oktay, vatandaşların yardımlarını sadece AFAD üzerinden yapması gerektiğini söyledi.

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Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

KAHRAMANMARAŞ'TA 70 KİŞİ VEFAT ETTİ

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil edildi mi, kaç gün? YÖK’ten açıklama geldi!

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

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