Üniversiteyi bitirdi; "ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun" dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Küçükakbulut, çoğu sistemi otomatiğe bağladığını dile getirerek, kamera sistemi, otomatik yemleme ve sulama olduğu için sabah erkenden kalkıp hayvanların yanına gitme durumu olmadığını aktardı.

"Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı"

Hem lisede hem de üniversitede ödevlerinin içerisinde hep bir hayvancılık örneği olduğunu ifade eden Küçükakbulut, şunları söyledi:

"2017 yılında Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında 34 dişi, 3 erkek koyun aldım. Bu destek bir adım daha ileriye gitmeme takviye oldu. Ben de iyileştirme yaparak verimi de artırdım. Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı. Geleneksel ve teknik koyunculuğu birleştirmeyi hedefledim, bunu da bu yıl itibarıyla başardım. Geçmişteki tecrübelerden faydalandık, kendim de istatistiksel bilgiler kattım, biraz daha araştırmacı olduk."