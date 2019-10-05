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Üniversiteyi bitirdi; "ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun" dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Üniversiteyi bitirdikten sonra 'keyif aldığım, ıslık çalarak gidebileceğim bir işim olsun' diyen çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Üniversite eğitiminin ardından köyüne dönen ve çocukluk hayali olan çobanlık mesleğini yapmaya başlayan Tamer Küçükakbulut, yeni uygulamalarla geleneksel çobanlığın dışına çıkıyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 14:21
Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Modern zaman çobanlığı yapan üniversite mezunu , teknolojiden yararlanarak kendine özgü bir sistem geliştirdiğini belirtirken bu işe girmeye karar verirken çevre baskısına da hiç kulak asmadığını ifade ediyor. 'nin yeşil mesire alanıyla meşhur köyü Bayramcı'da () yaşayan Tamer Küçükakbulut; hayvanın ne zaman doğduğu, doğum anındaki ağırlığı, günlük kilo artışlarını veri olarak hesaplıyor.

Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Küçükakbulut, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirerek, 'nin doğum yeri olan köyüne yerleşti.

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Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi güdüyor.

Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaş hayvanlarının doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa yeni bir yaklaşım getiriyor.

Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Küçükakbulut, ahırına kamera sistemi, otomatik yemlik ve suluklar yerleştirerek, teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

Hayvanlarının kaba yemini de kendisi üreterek, düşük giderle yüksek kazanç elde eden üniversite mezunu çoban, hayalini gerçekleştirirken gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini yaşamak üzere köyüne döndüğünü belirtti.

Sabahları ıslık çalarak işine gittiğini anlatan Küçükakbulut, şöyle konuştu:

"Bu benim çocukluk hayalimdi, herkes 'ben doktor, öğretmen olacağım' derdi, ben hep veteriner olmak istedim. Veterinerlik nasip olmadı, sayısal bölümü seçmek istedim ama çevre baskısıyla eşit ağırlık bölümünü seçmek zorunda kaldım. Daha sonra ekonometri okudum. Pişman değilim, çok faydasını gördüm. Çevreme çok fazla kulak asmadım, 'ben hayallerimin peşinden koşacağım, sabahları ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun' dedim hep. Hayallerimin peşinden koştum. Ne kadar şükretsem az, sevdiğim işi yapıyorum ve mutluyum. Mutlu oldukça kazandığım paranın da kıymetini biliyorum. Daha rahat bir yaşam sürüyorum."

Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Küçükakbulut, çoğu sistemi otomatiğe bağladığını dile getirerek, kamera sistemi, otomatik yemleme ve sulama olduğu için sabah erkenden kalkıp hayvanların yanına gitme durumu olmadığını aktardı.

"Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı"

Hem lisede hem de üniversitede ödevlerinin içerisinde hep bir hayvancılık örneği olduğunu ifade eden Küçükakbulut, şunları söyledi:

"2017 yılında Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında 34 dişi, 3 erkek koyun aldım. Bu destek bir adım daha ileriye gitmeme takviye oldu. Ben de iyileştirme yaparak verimi de artırdım. Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı. Geleneksel ve teknik koyunculuğu birleştirmeyi hedefledim, bunu da bu yıl itibarıyla başardım. Geçmişteki tecrübelerden faydalandık, kendim de istatistiksel bilgiler kattım, biraz daha araştırmacı olduk."

Üniversiteyi bitirdi; ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun dedi; şimdi herkese örnek oluyor!

Numaralama sistemiyle hayvanlarını daha etkin takip ettiğini vurgulayan Küçükakbulut, koyunların hepsinin üzerindeki numaraların nüfus kayıt sistemi olduğunu, her hayvanın bireysel kaydının tutulduğunu anlattı.

"Hayvanın ne zaman doğduğu, doğum anındaki ağırlığı, günlük kilo artışları veri olarak tutuluyor. Geçen yıl ikiz doğuran ve tek hayvan doğuran koyunlara ayrı uygulama yapılıyor, her hayvanın bireysel reçetesi var. Bu şekilde daha çok verim yapıyoruz, kuzu kayıplarımızı da en aza indiriyoruz." ifadelerini kullanan Küçükakbulut, bu verilerin, verimlilik yönünde büyük bir artış sağladığını, bunu çevresine de anlattığını vurguladı.

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