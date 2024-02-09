Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

BABA EVİ MAHKEMELİK OLDU

Ablasından kalan evin satılacağını öğrenen Tahir Altuğ, üvey yeğeni Emir Nur A'yı mahkemeye vererek evin aileden kalma olduğunu bu nedenle satma hakkının bulunmadığı yönünde veraset ilamında bulundu. Ünlü cerrah dilekçesinde müteveffa Füsun Altuğ A'nın anne Nurhan Altuğ'dan önce öldüğünü bu nedenle evlatlık edinenin üst soyun mirasçısı olmayacağını belirtti.