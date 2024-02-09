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Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:56
Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!
Ünlü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tahir Altuğ'u ablası Füsun Altuğ, kısa süre önce hayatını kaybetti. Ünlü cerrahın üvey yeğeni Emir Nur A. ise vakit kaybetmeden miras telaşına girdi. Nişantaşı'ndaki milyon liralık daireyi satmak isteyince, Prof. Dr. Tahir Altuğ mahkemeye gitti: Üvey yeğenim beni taciz ediyor!