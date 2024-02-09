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Haberler Yaşam Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:56

Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

Ünlü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tahir Altuğ'u ablası Füsun Altuğ, kısa süre önce hayatını kaybetti. Ünlü cerrahın üvey yeğeni Emir Nur A. ise vakit kaybetmeden miras telaşına girdi. Nişantaşı'ndaki milyon liralık daireyi satmak isteyince, Prof. Dr. Tahir Altuğ mahkemeye gitti: Üvey yeğenim beni taciz ediyor!

ATAKAN IRMAK
Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

Ünlü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tahir Altuğ ile ablasının evlatlık oğlu arasında miras savaşı çıktı! Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yapan Hikmet Altuğ'un oğlu Tahir Altuğ, yıllarca babası gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yıllarca kürsü başkanlığı yaptı. Kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. Tahir Altuğ'un ablası Füsun Altuğ, hayatını kaybetmeden önce Emir Nur A'yı evlatlık aldı.

Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

Füsun Altuğ'un hayatını kaybetmesiyle birlikte Emir Nur A. ile aile arasında miras kavgası başladı. Prof. Dr. Tahir Altuğ, ablasının Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'ndeki milyonlarca lira değerindeki evine kendi kızını yerleştirince kriz tırmandı. Emir Nur A., emlakçı aracılığıyla aileye daireyi boşaltmaları ve evin satışa çıkaracağı bilgisini yolladı.

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Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

BABA EVİ MAHKEMELİK OLDU

Ablasından kalan evin satılacağını öğrenen Tahir Altuğ, üvey yeğeni Emir Nur A'yı mahkemeye vererek evin aileden kalma olduğunu bu nedenle satma hakkının bulunmadığı yönünde veraset ilamında bulundu. Ünlü cerrah dilekçesinde müteveffa Füsun Altuğ A'nın anne Nurhan Altuğ'dan önce öldüğünü bu nedenle evlatlık edinenin üst soyun mirasçısı olmayacağını belirtti.

Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Taraflar arasında dava açılınca Emir Nur A, aileyi sık sık arayarak iddiaya göre taciz etmeye başladı. Arama ve mesaj yolu ile sürekli taciz edilen aile çareyi savcılığa başvurmakta buldu.

Ünlü cerrah Prof. Dr. Tahir Altuğ’un miras savaşı! Yeğeniyle mahkemelik oldu: Rezilsiniz!

Prof. Dr. Tahir Altuğ savcılığa sunduğu dilekçede üvey yeğeninin kendisine, 'Sizlere çok üzülüyorum, rezilsiniz' şeklinde mesaj atarak hakaret ettiğini huzur ve sükûnunu bozduğunu belirtti.

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