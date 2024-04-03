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Haberler Yaşam Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:14

Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binada tadilatta olan "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta gece kulübünün iş güvenliği ile ilgil açıklamalarda bulundu. "Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi" diyen Şebnem Balta, 5 soruda ihmallere dikkat çekti.

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Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

Gayrettepe'de dün tadilatta olan bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kiş ide ağır yaralanmıştı.

Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

"RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIP YAPILMADIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Yanan iş yerinin 2 kez ruhsata başvurduklarını söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Batla, "İş verenin, tadilat yapılacaksa önce tadilatla ilgili onay alması gerekirdi. Onay aldıktan sonra da işçilerin başında iş güvenliği uzmanının olması en doğru yoldu ve herhangi bir üst düzey risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı çok önemli.

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Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

"AKILLI BİNA SİSTEMİ" VURGUSU

Tatbikatların düzenli yapılıp yapılmadığı çok önemli. Sprinkler var mıydı alanla ilgili yangın çıktığı anda birilerinin devreye girmesi gerekirdi. Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi. Ayrıca öncelikli olarak binanın yangın yükü hesabı yapıldı mı?

Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

Ruhsat alınırken şehircilik müdürlüğünden ve belediyeden imar yönünden bir değerlendirme, itfaiyeden yangın ve patlama yönünden bir değerlendirme, zabıtadan gürültü yönünden bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı ve emniyetten de asayiş açısından bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı çok önemliydi.

Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

"TADİLATLA İLGİLİ ONAY ALINDI MI?"

Bunlar ruhsatlama için çok önemli konulardı. İki kez ruhsata başvurulmuş. İş veren mi değişti, iş veren değişikliği sonrası mı bunlar oldu bilmiyoruz. Tadilatla ilgili onay mı alındı alınmadı mı soruşturma sonrası bunlar daha da netleşecek" dedi.

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