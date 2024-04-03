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Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
16:14
Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...
İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binada tadilatta olan "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta gece kulübünün iş güvenliği ile ilgil açıklamalarda bulundu. "Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi" diyen Şebnem Balta, 5 soruda ihmallere dikkat çekti.