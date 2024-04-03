Ünlü gece kulübündeki yangınla ilgili çarpıcı çıkış! “Akıllı bina sistemi” vurgusu...

"TADİLATLA İLGİLİ ONAY ALINDI MI?"

Bunlar ruhsatlama için çok önemli konulardı. İki kez ruhsata başvurulmuş. İş veren mi değişti, iş veren değişikliği sonrası mı bunlar oldu bilmiyoruz. Tadilatla ilgili onay mı alındı alınmadı mı soruşturma sonrası bunlar daha da netleşecek" dedi.