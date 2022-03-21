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Haberler Yaşam Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:27

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

Son dakika haberler: Yargıtay 14. Ceza Dairesi, ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesine gelen iki kadın hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunmaktan 23 yıl 4 ay hapis cezasını onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yargıtay Genel Kurulu, inceleme sonucunda, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek itirazı kabul etti ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararda, ünlü jinekologun muayenehanesinden ele geçirilen müstehcen görüntülerin yapılan aramanın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı delil olduğu vurgulandı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

Son dakika haberler: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesine gelen iki kadın hastasına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezası alan 72 yaşındaki ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti.

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

Kurul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararının da bozularak esastan reddedilmesine ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

BAZI İDDİALAR GELDİ AMA SOMUT DELİL OLUŞMADI

Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemeye göre; Sevilen hakkında daha önceki yıllarda da Türk Tabipler Birliği'ne cinsel saldırıda bulunduğuyla ilgili iddialarda bulunulduğu hatırlatıldı. Bu iddiaların bir kısmının tıbbi etik kurallara aykırı bulunmamakla birlikte cinsel saldırıya yönelik somut delil olmadığı gerekçesiyle adli mercilere intikal ettirilmediği vurgulandı.

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

CİNSEL SALDIRIYI AYIRT EDEBİLECEK DURUMDALAR

Kararda, iki kadının daha önce evlenip boşandıkları, cinsel saldırı oluşturabilecek davranışları ayırt edebilecek yeteneklerinde bir eksiklik bulunmadığı, genel olarak yaşları, eğitim düzeyleri itibarıyla tıbbi muayene sırasında hile ile aldatıldıkları yönündeki beyanlarının genel hayat deneyimlerine aykırı olduğu ifade edildi.

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında Son dakika: Müstehcen görüntü ve cinsel saldırı...

'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR' İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTU

Sanık Fecri Sevilen'in cinsel saldırıda bulunmadığına ilişkin savunmasının aksini ispata yeterli olmadığı, mağdur iki kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair kabulün kesin ve açık ispata dayanmadığı vurgulandı. Bu durumun, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine aykırılık oluşturduğu, bu nedenle Sevilen'in atılı suçlardan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığının kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklı nedenlere dayanan itirazının kabulüne karar verilmesinin uygun olduğuna hükmedildi.

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