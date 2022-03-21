'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR' İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTU

Sanık Fecri Sevilen'in cinsel saldırıda bulunmadığına ilişkin savunmasının aksini ispata yeterli olmadığı, mağdur iki kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair kabulün kesin ve açık ispata dayanmadığı vurgulandı. Bu durumun, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine aykırılık oluşturduğu, bu nedenle Sevilen'in atılı suçlardan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığının kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklı nedenlere dayanan itirazının kabulüne karar verilmesinin uygun olduğuna hükmedildi.