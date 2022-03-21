Son dakika haberler: Yargıtay 14. Ceza Dairesi, ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesine gelen iki kadın hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunmaktan 23 yıl 4 ay hapis cezasını onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yargıtay Genel Kurulu, inceleme sonucunda, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek itirazı kabul etti ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararda, ünlü jinekologun muayenehanesinden ele geçirilen müstehcen görüntülerin yapılan aramanın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı delil olduğu vurgulandı.