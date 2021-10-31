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Haberler Yaşam Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:06

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, genç rapçi Hostes Selin Sinem Dalkılıç ile İstanbul'daki lüks bir otelde konakladı. Genç kadının polis nişanlısı ise durumu öğrenince yüzüğü attı. Bunun üzerine Selin Dalkılıç, soluğu mahkemede aldı. Otel kayıtlarında bir hata olduğunu, Gazapizm'i tanımadığını anlattı. Ünlü rapçi ise şu açıklamaları yaptı

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde kaldı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı, Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı.

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

HOSTES SELİN SİNEM DALKILIÇ: BODRUM'DA UÇUŞTAYDIM

Hürriyet'in haberine göre; Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum'da uçuştaydı. Selin Sinem Dalkılıç'ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü.

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Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

Dalkılıç otelde konaklamadığını söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nişanlısı tarafından terk edildi.

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

Selin Sinem Dalkılıç avukatı aracığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 30 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dalkılıç'ın avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "2020 yılının yazında evlenmek için hazırlıklar yapan müvekkilin nişanı bu olay nedeniyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına ulaşan müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı bozmuştur.

Ünlü rapçi Gazapizm hakkında bomba iddia! İstanbul’daki lüks otelde genç bir hostes ile…

Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz."

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