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nun hayatını böyle değiştirdi

Giriş Tarihi: 11.04.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 12:52
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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Ed Sheeran, Liberya'da sokak çocuklarının nelere maruz kaldığını görünce buna kayıtsız kalamadı.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

JD ismindeki çocuğun ve arkadaşlarının hayatını kurtardı. Çocukların hepsi tecavüze ve şiddete uğramıştı.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Comic Relief ismindeki belgesel çekimlerinde yer alan Ed Sheeran, Liberya'daki sokak çocuklarının tecavüze uğraması ve şiddet görmesine kayıtsız kalamadı.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Sheeran, özellikle JD ismindeki çocukla kısa sürede yakınlaştı. Tecavüz edilip şiddete uğramasına rağmen çocuk hayat sevincini kaybetmemişti ve bir gün başbakan olmak istiyordu.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Daily Mail'den aktarılanlara göre, "Şu an yapacağım öncelikli şey çocuklara bir ev bulana ve sorunlarını çözene kadar hepsini otele yerleştirmek" dedi.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Sözünü tutması uzun sürmedi. Sheeran, Liberya'da büyük bir ev satın aldı. Beş çocuk bu eve yerleştirildi ve onlarla ilgilenmesi için Ma isminde bir kadınla anlaşıldı.

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nun hayatını böyle değiştirdi
Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Sheeran'ın bir sonraki amacı daha fazla na ev bulmak, eğitim almalarını sağlamak ve iyi bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

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