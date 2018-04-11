Ünlü şarkıcı sokak çocuğunun hayatını böyle değiştirdi

Ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Liberya'da sokak çocuklarının nelere maruz kaldığını görünce buna kayıtsız kalamadı. JD ismindeki çocuğun ve arkadaşlarının hayatını kurtardı. Çocukların hepsi tecavüze ve şiddete uğramıştı. Comic Relief ismindeki belgesel çekimlerinde yer alan Ed Sheeran, Liberya'daki sokak çocuklarının tecavüze uğraması ve şiddet görmesine kayıtsız kalamadı. Sheeran, özellikle JD ismindeki çocukla kısa sürede yakınlaştı. Tecavüz edilip şiddete uğramasına rağmen çocuk hayat sevincini kaybetmemişti ve bir gün başbakan olmak istiyordu. Daily Mail'den aktarılanlara göre, Şu an yapacağım öncelikli şey çocuklara bir ev bulana ve sorunlarını çözene kadar hepsini otele yerleştirmek dedi. Sözünü tutması uzun sürmedi. Sheeran, Liberya'da büyük bir ev satın aldı. Beş çocuk bu eve yerleştirildi ve onlarla ilgilenmesi için Ma isminde bir kadınla anlaşıldı. Sheeran'ın bir sonraki amacı daha fazla sokak çocuğuna ev bulmak, eğitim almalarını sağlamak ve iyi bireyler olarak yetişmesini sağlamak.